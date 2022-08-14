غضب من زميل وخلاف مع نيمار وضربة جزاء ضائعة .. ليلة مبابي الصعبة في خماسية باريس

نيمار يشعل الأزمة بينه وبين مبابي

يبدو وأن الأمور في باريس سان جيرمان لن تستقر أبدًا، حيث عادت المناوشات بين نيمار وزميله كيليان مبابي تحدث من جديد بعد لقاء النادي العاصمي بالأمس.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد استطاع الفوز بنتيجة 5-2 على فريق مونبلييه في الجولة الثانية من عمر البطولة، وشهدت المواجهة مشاركة الثلاثي الناري ميسي ونيمار ومبابي.

لكن أحداث تلك المواجهة لم تتوقف عند صافرة نهاية اللقاء، بل امتدت إلى تصريحات المدرب كريستوف جالتييه، ومناوشات نيمار الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم فيراتي لزميله الفرنسي.

ماذا حدث؟

بالأمس انتصر الفريق الباريسي بخماسية، سجل فيها نيمار ومبابي وريناتو سانشيز، لكن الحدث الأهم كان إهدار مبابي لضربة جزاء في الدقيقة 23.

وبعد تلك الفرصة، جاءت ضربة جزاء جديدة للفريق العاصمي، وهذه المرة تولى مسؤوليتها البرازيلي نيمار الذي وضع الكرة في الشباك ببراعة في الدقيقة 43.

وعند تلك النقطة لا توجد مشكلة، لكن الأزمة جاءت بعد المباراة حينما أعجب نيمار ببعض التغريدات الساخرة من مبابي والتي تمدح البرازيلي بعد اللقاء.

وجاء في إحدى التغريدات: "قال المدرب إن مبابي سيكون المسدد الرئيسي للفريق لهذا الموسم. هراء!".

وفي أخرى: "أفضل منفذ لركلات الترجيح في العالم له اسم: نيمار. احترم رقم 10، حسنًا؟".

ليلة صعبة على مبابي

خلال المباراة، ركض فيتور فيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان من منتصف ملعبه وأتيحت له الفرصة لتمرير الكرة إلى مبابي الذي كان على يساره وليونيل ميسي من الجهة اليمنى.

وفي اللقطات التي انتشرت بعد المباراة، تجاهل فيتور نداء مبابي وقرر دفع الكرة نحو ميسي، تاركًا النجم الفرنسي محبطًا بشكل واضح حيث أوقف حركته تمامًا وأدار ظهره للمباراة.

ماذا قال جالتييه عن مبابي؟

أثار غضب مبابي على أرض الملعب بعض الدهشة، لكن جالتييه مدرب باريس سان جيرمان لم يرى أن هناك أزمة في ذلك.

وقال لقناة "كانال بلس": "لعب كيليان آخر مباراة له منذ ثلاثة أسابيع، لذلك كنت أعلم أنها ستكون مواجهة صعبة بدنيًا عليه".

وواصل: "إنه منافس، يريد أن يكون جيدًا وسريعًا، لكن لاعب كرة القدم لا يعمل ويتوقف بهذه الطريقة، يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى 100 في المائة من قدراته الرياضية".

وتابع: "عندما يكون بنسبة 100٪، سيحدث الفارق أكثر، هؤلاء هم اللاعبون الذين يحبون التسجيل، من الطبيعي بعض الشيء أن يشعر بخيبة أمل لكونه أقل بدنيًا مقارنة بزملائه في الفريق".

ماذا قال فيراتي؟

من جانبه تلقى مبابي دعمًا من زميله في الفريق ماركو فيراتي، الذي أصر على أن غضب كيليان يثبت ببساطة أنه يهتم بالفريق.

حيث أوضح: "إنه لأمر جيد عندما يكون غاضبًا، فهذا يعني أنه يهتم بهذا الفريق".