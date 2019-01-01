غضب مدريدي بسبب حكم الكلاسيكو

غضب في أوساط ريال مدريد بسبب تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكمًا للكلاسيكو

أثار تعيين الحكم هيرنانديز هيرنانديز كمدير للمواجهة المنتظرة ما بين ريال مدريد وبرشلونة الأسبوع المقبل موجة غضب في الأوساط المدريدية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن ظهر اليوم تعيين هيرنانديز هيرنانديز من أجل إدارة مواجهة الكلاسيكو في السابع عشر من الشهر الحالي.

ومباشرة بعد تعيينه، بدأت الصحف المدريدية في الحديث عن القرارات التحكيمية الجدلية التي جاءت من طرف المدير المنتظر لكلاسيكو الأرض.

وقال خوسيه لويس سانشيز الصحفي الإسباني الشهير إن هناك انزعاج في ريال مدريد بسبب تعيين هيرنانديز هيرنانديز كحكم لمباراة الكلاسيكو.

وأضاف: "الجميع هنا غاضب بسبب أنهم يعتقدون أن هناك العديدمن الحالات التي حدثت في الماضي والتي شهدت قرارات لا تصب في صالح ريال مدريد"

وأدار هيرنانديز هيرنانديز عدد من مواجهات الكلاسيكو في الآونة الأخيرة كان أبرزها مواجهة الإياب عام 2017، والتي شهدت طرد سيرخيو راموس وعدم احتساب ركلة جزاء جدلية لكرستيانو رونالدو.

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم الكلاسيكو

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة قد حققا نفس عدد النقاط حتى الآن ويتشاركان الصدارة التي يحسمها الفريق الكتالوني حتى الآن بفارق الأهداف.