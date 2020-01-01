غضب في ريال مدريد من معاملة زيدان لخاميس رودريجيز

صانع الألعاب الكولومبي يسطع في الدوري الإنجليزي

حالة من الإحباط في نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الحالة المميزة التي يعيشها خاميس رودريجيز منذ انتقاله لصفوف إيفرتون.

خاميس رحل عن ريال، بعد انتهاء فرصه في المشاركة كأساسي مع المدرب زين الدين زيدان، وخروجه بشكل كامل من حسابات المدرب الفرنسي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن بداية خاميس أطلقت صافرات الإنذار داخل ريال، بعدما تم وصف الصفقة بـ"سرقة القرن".

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ويأتي ذلك بسبب الأنباء المتداولة حول عدم دفع إيفرتون أي قيمة مالية لريال مدريد لضم اللاعب، والاكتفاء بتحمل راتبه، عكس ما أشيع حول وصول قيمة الصفقة إلى 25 مليون يورو.

إدارة ريال مدريد تشعر بالغضب بسبب الطريقة التي تعامل بها زيدان مع صانع الألعاب الكولومبي، وعدم ظهوره بنفس المستوى مع الفريق، نظراً لحالة التجاهل التي عانى منها اللاعب.

التحفظات مستمرة كذلك بخصوص بعض اللاعبين الآخرين، مثل داني سيبايوس المُعار لآرسنال، جاريث بيل العائد إلى توتنهام وزميله الحالي سيرخيو ريجيلون.

ورغم قيام ريال بالتخلص من راتب رودريجيز الذي يصل إلى 10 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من الندم على الإضافة التي كان من الممكن أن يقدمها اللاعب في حالة استمراره.

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يذكر أن صاحب الـ29 سنة، نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 3 مع إيفرتون، في 5 مباريات لعبها مع الفريق حتى الآن.