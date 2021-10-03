غضب عارم.. رونالدو طالب لاعبي يونايتد بتحطيم نجم إيفرتون

كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ظهر غاضبًا للغاية خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، والتي أقيمت لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

رونالدو كان يطلب من زملائه القيام بكل ما يلزم لإيقاف خطورة "التوفيز" في الهجمات المرتدة.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة مخيبة في سعيه نحو التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك حين تعادل على ملعبه "أولد ترافورد" أمام إيفرتون بنتيجة 1-1.

هدف التعادل لصالح إيفرتون جاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة عن طريق أندروس تاونسيند، بعد هجمة مرتدة سريعة، قادها ديماراي جراي إثر ركلة ركنية لصالح يونايتد، قبل أن تنتهي الكرة في مرمى دافيد دي خيا.

ويعتقد ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، والمحلل الحالي في شبكة "بي تي سبورت" أن رونالدو كان يطلب من زملائه تحطيم جراي ومحاولة إيقافه.

ماذا قال فرديناند عن غضب رونالدو؟

فرديناند ناقش حالة الغضب التي ظهر عليها رونالدو أثناء هدف إيفرتون، بالإضافة إلى الصور التي تم التقاطها للبرتغالي بعد المباراة وهو يظهر غاضبًا للغاية من النتيجة.

وقال فرديناند: "كريستيانو كان يحاول إخبار باقي لاعبي يونايتد بأن يحاولوا إيقاف جراي في وقت مبكر من الهجمة".

وأضاف: "بعض الفرق تكون لطيفة في تلك المواقف، الهجمات المرتدة يجب أن يتم إيقافها بأخطاء قبيحة، الهجمة كانت ستتوقف ويتم منع الهدف".

وأكمل: "يمكننا رؤية رونالدو هناك وهو يقول للاعبين: أخرجوه، حطموه".

ماذا قال فرديناند عن صور رونالدو وهو يخرج من الملعب؟

مع نهاية المباراة، ظهر رونالدو، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وهو يقتحم نفق غرف خلع الملابس غاضبًا جدًا من النتيجة.

وقال فرديناند عن ذلك: "لقد اقتحم النفق وهو محبط من النتيجة، من الواضح أننا كنا جميعًا كذلك".

وأضاف: "أعتقد أن شعوره سيكون مزيجًا من الأشياء، إنه رجل في حالة بدنية جيدة، وسجل خمسة أهداف في خمس مباريات، وأراد مواصلة هذا الأداء وقيادة يونايتد نحو الفوز".

وتابع: "أنا أتفهم الإحباط الذي يشعر به، والذي جعله يظهر على هذا النحو".

وأكمل: "علينا أن نتذكر أن إيفرتون يفتقد لمعظم مهاجميه، وربما هم في أضعف أحوالهم منذ فترة طويلة، لذلك من المفترض أن يفوز يونايتد عليهم".

واختتم فرديناند تصريحاته قائلًا: "تسع مباريات بدون شباك نظيفة هو سجل ضعيف للغاية بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، وما زاد الأمور صعوبة هو سيطرتهم الكامل أمام إيفرتون، لكنهم أضاعوا الكثير من الفرص".

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي، جاءت الخسارة أمام أستون فيلا في الجولة السادسة، ثم التعادل أمام إيفرتون لتجعل فريق المدرب أولي جونار سولشاير يفقد خمس نقاط هامة في مشواره.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة.

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