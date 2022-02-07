غضب جماهيري وهدوء من تشافي .. خطة برشلونة لاستعادة ديمبيلي

تقارير صحفية تشير بأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قرر عدم الاعتماد على عثمان ديمبيلي في مباراة أتلتيكو مدريد لعدة أسباب.

وكان برشلونة قد استطاع الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2) في مباراة لم يشارك فيها عثمان.

وبحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن عدم مشاركة الجناح الفرنسي لم تكن لأسباب فنية بل كانت جماهيرية.

الجماهير غاضبة

حظيت المباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بنوعين من الاهتمام، الأول كان مشاركة الوافد الجديد أداما تراوري وجلوس بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال السابق على الدكة.

والثاني هو الفضول فيما يتعلق باستخدام عثمان ديمبيلي من قبل المدرب الكتالوني، الذي أصدر عنه عفوا بعد أن كان خارج القائمة خلال الفترة الأخيرة من سوق الشتاء.

ويبدو أن تشافي يريد أن يشرك عثمان لبعض الدقائق، لكن الجماهير الكتالونية لم تعطي الضوء الأخضر لحدوث ذلك.

حيث تم إطلاق صيحات الاستهجان على اللاعب الفرنسي بمجرد أن قيل اسمه في الملعب، فيما قوبل اسم لويس سواريز لاعب برشلونة السابق بالثناء.

تشافي يتريث

التقرير يشير بأن تشافي كان يدرس إمكانية مشاركة ديمبيلي في المباراة، لكنه تريث بعض الشيء بعد ردة فعل الجماهير.

وأشار التقرير أن تشافي كان يفكر في الأمر داخل غرف خلع الملابس لكنه استقر على عدم إشراكه حتى لا يكسر الأجواء الجماهيرية الداعمة للفريق في اللحظات الأخيرة.

ولذلك فإن موقف الدولي الفرنسي يسير ببطء شديد، فلديه العديد من النقاط عليه تسويتها مع الجماهير قبل أن يستطيع المشاركة بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن المفاوضات بين عثمان ديمبيلي وبرشلونة كانت قد توقفت في وقت سابق، بعد وجود مطالبات مادية مرتفعة من الدولي الفرنسي.

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