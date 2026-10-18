غضب في "باي أرينا".. جماهير فرايبورج تتحدى قيود ليفركوزن وتوقف المباراة

تسببت جماهير نادي فرايبورج في إيقاف مباراتهم أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني لمدة خمس دقائق، وذلك بعد إلقائهم لكرات التنس على أرضية الملعب.

وأوضح المشجعون أن هذا التصرف يأتي احتجاجًا على القيود المفروضة على الجماهير الزائرة في ملعب "باي أرينا". ولم يُستأنف اللعب إلا بعد نقاش طويل بين الجماهير ومدرب الفريق جوليان شوستر.

وحملت إحدى اللافتات في مدرجات جماهير فرايبورج عبارة: "تقييد ثقافة الجماهير = إيقاف اللعب – لا لحظر أدوات التشجيع". وبعد مرور أقل من دقيقتين على بداية المباراة، شرعوا في إلقاء كرات التنس على المستطيل الأخضر.

وعندما حاول حكم اللقاء، فلوريان بادشتوبنر، استئناف اللعب بعد التوقف الأول، انهالت المزيد من كرات التنس على الملعب. ودخل المدرب شوستر في نقاش حاد وغاضب مع المشجعين، قبل أن تعود عجلة المباراة للدوران بعد توقف دام لأكثر من خمس دقائق.

وفي بيان توضيحي صدر يوم الأحد، صرحت رابطة "ألتراس" فرايبورج بأن "ثقافة الجماهير تُداس بالأقدام مرارًا وتكرارًا" في ليفركوزن، مضيفة: "اليوم ليس استثناءً، ويشمل ذلك الحظر الشامل على الأعلام واللافتات المزدوجة".

وعلى صعيد النتيجة، حسم باير ليفركوزن اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف (2-1). وتجرع فرايبورج هزيمته الأولى بعد سلسلة خالية من الهزائم استمرت لـ5 مباريات (4 انتصارات وتعادل واحد)، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث. في المقابل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة أيضًا، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا بفارق الأهداف.