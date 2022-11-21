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غضب أهلاوي .. كأس العالم يفتح النار من جديد على موسى المحياني

زهيرة عادل
9:11 م غرينتش+3 21‏/11‏/2022
موسى المحياني
جمهور الأهلي لا يقدر على نسيان دور المحياني في هبوط فريقها لدوري يلو

أعاد كأس العالم قطر 2022 من جديد الغضب الأهلاوي تجاه موسى المحياني؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي سابقًا، بعدما غاب عن الأنظار لفترة.

مونديال قطر انطلق أمس الأحد، لأول مرة في المنطقة العربية، بمشاركة أربعة منتخبات عربية هي: السعودية، تونس، المغرب وقطر.

وظهر المحياني عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية كمحللًا لمباريات المونديال وأحداثه، وهو ما أغضب جمهور الراقي.

جمهور النادي الجداوي هاجم مسؤولي القنوات السعودية بشدة، متهمين إياهم بمكافأة المحياني بعدما تسبب في هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى، مما دفع البعض للدعوة لمقاطعة القنوات.

يذكر أن الأهلي كان قد هبط بنهاية الموسم الماضي لدوري يلو لأول مرة في تاريخه، وحمل الجمهور المحياني وماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق، المسؤولية كاملة.

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