غسيل أموال وتحركات مشبوهة .. القصة خلف انتقال كوفاتشيتش المريب من وإلى ريال مدريد!

تفاصيل العملية المشبوهة لانتقال ماتيو كوفاتشيتش من وإلى ريال مدريد وعلاقته المريبة بزدرافكو ماميتش.

وصفه البعض بمستقبل وسط ملعب ريال مدريد بعد أن ضمه الملكي من صفوف إنتر لكن سرعان ما رحل عن صفوف الملكي لصالح تشيلسي الإنجليزي.

تلك ليست هي القصة الأسوأ في مسيرة ماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط ملعب تشيلسي الحالي، الذي يقدم مستويات مذهلة في الفترة الأخيرة.

فقبل سنوات تورط اللاعب في وسط صفقات مشبوهة، جعلت منه سلعة يستفيد منها الكرواتي الشهير زدرافكو ماميتش.

ماميتش صاحب السمعة السيئة في كرواتيا والذي حكم عليه بالسجن لست سنوات ونصف بسبب قضايا فساد رياضي وسياسي جعل من كوفاتشيتش فرخة تبيض ذهبًا بالنسبة له.

نصف قيمة انتقاله الأولى

ضم ماميتش اللاعب عندما كان عمره 12 عامًا فقط من صفوف لاسك النمساوي، وجعل منه مشروعه المستقبلي في صفوف دينامو زغرب.

أكد ماميتش مرارًا وتكرارًا أن كوفاتشيتش مطلوب من كافة أندية أوروبا الكبيرة، لكن اللاعب أصر على الاستمرار رفقة زغرب لعدة سنوات.

بعد أن جاء إنتر لضمه اشترط ماميتش حصوله على 50% من قيمة الصفقة التي بلغت في ذلك الوقت 11 مليون يورو في عام 2013.

مجموعة من الشركات الوهمية

ماميتش لم يحصل على الأموال بشكل مباشر لصالحه، لكن عن طريق عدة شركات مختلفة أسسها حول العالم.

مبلغ الـ 5 مليون يورو، نصف قيمة انتقال اللاعب لإنتر تم تحويلها على عشرات الدفعات في حسابات تلك الشركات حول العالم.

لكنها في النهاية كانت جميعها مرتبطة بماميتش أو أشخاص من المحيط الخاص به، أو شركائه حول الكرة الأرضية.

نصف كل النسب والإضافات

بالإضافة لذلك المبلغ الذي حصل عليه ماميتش عبر تلك الشركات، اشترط الحصول على نصف كل ما يخرج من الإضافات والمكافآت وما إلى ذلك.

ذلك الشرط منح ماميتش مبالغ طائلة على مدار سنوات، وسمح له بوضع شرطًا إضافيًا بالحصول على 5% من قيمة انتقاله المستقبلي من إنتر عن طريق شركة خارجية لا علاقة له بها.

شراء تلك العقود مقابل يورو واحد فقط

عاد ماميتش واشترى تلك العقود التي تسمح لشركاته بتحصيل 5% من قيمة انتقال كوفاتشيتش القادمة على ألا تتجاوز قيمة الانتقالات 35 مليون يورو.

الظريف في الأمر أن انتقال اللاعب لريال مدريد جاء بنفس المبلغ بالضبط، 35 مليون يورو، وهو ما يظهر شبهة تضارب مصالح.

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شراء شركة ماميتش لتلك العقود كان مقابل يورو واحد فقط، وحصل من خلف تلك العقود ملايين اليوروهات فيما بعد.

نجل ماميتش وتضارب المصالح

قام نجل ماميتش بالعمل كوكيل لكوفاتشيتش في الاتفاق مع إنتر على عقد اللاعب الجديد في 2015 بعد رحيله عن الفريق الكرواتي بعامين.

بالرغم من ذلك كان اتفاقه مع النادي الإيطالي على ألا يتجاوز راتب اللاعب 22 مليون يورو طوال العقد، ليحصل على 840 ألف يورو مكافأة شخصية له!

شركة سويسرية تستخرج الملايين من دينامو زغرب

السجلات التي نشرتها صحيفة "ناسيونال" الكرواتية بالاشتراك مع شبكة "فوتبول لييكس"، أظهرت تأسيس ماميتش لشركة سويسرية إضافية.

تلك الشركة حصلت على ملايين اليوروهات من وراء نادي دينامو زغرب، وتم تهريب تلك الأموال في حسابات خاصة بماميتش المثير للجدل.

هروب ماميتش للبوسنة وغسيل الأموال

بعد أن تم الحكم على ماميتش بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف بسبب فساد سياسي ورياضي وغيرها من الاتهامات هرب للبوسنة.

ماميتش أسس شركة هناك لإدارة أعماله الرياضية، يحصل من خلالها الأموال حتى يومنا هذا، وذلك بسبب النسبة المنخفضة للضرائب على ذلك النشاط التجاري، والتي تصل لـ 10% فقط.

إجمالي ما حصل عليه ماميتش

تقدر الصحيفة ما حصل عليه ماميتش من إجمالي الانتقالات التي حدثت في السنوات الأخيرة للاعب ماتيو كوفاتشيتش بحوالي 10 مليون يورو.

ذلك بعيدًا عن الأموال التي حصل عليها من بقية الصفقات أو من حقوق الرعاية أو حقوق الصور الخاصة باللاعبين، وغيرها من الأمور.