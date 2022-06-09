غريب: رفضت الاحتراف والأهلي يحتاج 7 لاعبين سوبر

غريب يكشف عن حظوظ الأخضر بكأس العالم قطر 2022

تحدث عبد الرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، عن سبب رفضه الاحتراف الخارجي، وتجديد عقده مع ناديه، وأيضًا طموحاته مع المنتخب السعودي.

ما سبب تجديد عقد غريب مع الأهلي ورفض الاحتراف؟

خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية قال غريب: "تلقيت عرضًا للاحتراف منذ عامين في المكسيك، ولكنني رفضته لأنني قارنت بين دورينا والدوري المكسيكي، وجدته لا يتمتع بالمشاهدة وليس بقوة الدوري السعودي".

وتحدث غريب عن سبب تجديد عقده مع الأهلي حيث قال: "النادي الأهلي فريقي الذي تأسست به، وحملت شارة القيادة فيه، ووجود موسى المحياني كان له دورًا كبيرًا في التجديد".

وعن حل مشكلة الأهلي قال عبد الرحمن: "الأهلي يحتاج لأشياء كثيرة من أجل العودة، ربما أهمها استقطاب لاعبين أجانب سوبر، وليس 2 أو 3 بل 7 لاعبين سوبر".

ما هو طموح غريب مع المنتخب السعودي؟

عبد الرحمن غريب أكد على أن خسارة المنتخب السعودي أمام كولومبيا لم تكن محبطة كما تخيل البعض، ولكن بالعكس كانت مهمة جدًا، لأن الاحتكاك مع المنتخبات يجعل اللاعبين يعرفون ما الذي ينتظرهم في كأس العالم، ويتعلمون من أخطائهم.

لاعب الأهلي تابع: "قدمنا مستويات جيدة في تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله بعزيمة الرجال سيكون للأخضر حضور متميز في كأس العالم".

وواصل: "المنتخب السعودي يحتاج للدعم في مركز المهاجم، فهناك ندرة في هذا المركز، والأندية السعودية تعتمد على اللاعبين الأجانب".

غريب اختتم حديثه قائلًا: "تنظيم كأس العالم في بلد عربي له دافع معنوي وجماهيري كبير، وهدفي هو خدمة منتخبنا الوطني السعودي في كأس العالم، والوصول إلى أدوار متقدمة، كما أتمنى تحقيق بطولة مع فريقي الأهلي".

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