غريب إلى الأهلي: أريد الرحيل إلى الهلال بشكل نهائي

بسبب كأس العالم، غريب يريد الرحيل عن الأهلي

طلب عبد الرحمن غريب؛ جناح فريق النادي الأهلي من مسؤولي ناديه، الرحيل عن النادي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد عبد الرحمن غريب مع النادي الأهلي في صيف 2025، حيث يريد الرحيل عن الفريق بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ما الذي طلبه غريب من النادي الأهلي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن غريب أكد لمسؤولي الأهلي، عن أنه لديه رغبة جادة في مغادرة الفريق خلال الفترة الحالية، لعدم رغبته في اللعب مع الفريق بدوري يلو، خوفًا على مكانه في المنتخب الأول قبل كأس العالم قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن غريب أفسح لمسؤولي الأهلي عن رغبته في الانتقال بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، كما يرغب الراقي.

وأكد غريب لمسؤولي الأهلي على أن رغبته الأولى هي الانتقال إلى نادي الهلال، بالإضافة للانفتاح على دراسة العروض الأخرى التي تلقاها الفريق بشأنه.

ما هو موقف غريب من الأهلي حاليًا؟ وما موقف الهلال؟

نادي الهلال لديه أزمة حقيقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تتمثل في حرمانه من قيد لاعبين جدد في صفوفه خلال الصيف الجاري، بسبب قضية محمد كنو.

وأما عن غريب، فاللاعب كان متواجدًا في معسكر الأهلي الذي أقيم في تركيا استعدادًا للموسم القادم، ومنذ أن عاد لم يتدرب مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

عبد الرحمن يتدرب بشكل انفرادي مع المعد البدني، ولم يدخل التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى حضوره المباراة الودية الأخيرة للفريق من المدرجات.

وتلقى الأهلي بالفعل العديد من العروض الشفهية من بعض الأندية المحلية، التي تريد التعاقد مع عبد الرحمن غريب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الجارية.