غرناطة يطيح بفالنسيا ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

سولدادو يقود غرناطة لإسقاط فريقه السابق

تمكن فريق غرناطة من التأهل للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، بالمواجهة التي جمعتهما بدور الثمانية مساء اليوم الثلاثاء.

المباراة تم خوضها بين الفريقين على ملعب غرناطة، بمواجهة فالنسيا أزمة طاحنة في خط الدفاع بعد إصابة الأرجنتيني إيزيكيل جاراي وغيابه حتى نهاية الموسم.

البداية كانت بهدف لغرناطة عن طريق روبرتو سولدادو بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليضع فريقه على أعتاب نصف نهائي البطولة.

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي، انتزع سولدادو هدف الفوز القاتل بالوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وتستأنف مواجهات ربع النهائي بمباراة ميرانديس مع فياريال، ريال مدريد وريال سوسيداد، وبرشلونة بلقاء صعب أمام أتلتيك بيلباو.