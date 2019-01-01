غرناطة - مفاجأة الليجا سحق برشلونة ويهدد ريال مدريد

ما سبب تفوق غرناطة خلال الموسم الحالي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حينما يستضيف ريال مدريد نظيره غرناطة مساء اليوم، السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني فإنه على موعد مع لقاء من العيار الثقيل.

غرناطة هو صاحب المركز الثاني في الليجا بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد ومتفوق على أتلتيكو وبرشلونة.

الفريق الذي جلب 14 نقطة في 7 مباريات وسجل 13 هدف (ثالث أفضل خط هجوم بعد فياريال 18 وبرشلونة 16) واستقبل 6 أهداف فقط بالتساوي مع ريال مدريد ليصبح ثالث أفضل خط دفاع بعد أتلتيك بلباو 3 وأتلتيكو مدريد 4.

غرناطة واجه برشلونة في الجولة الخامسة ونجح في الفوز بثنائية نظيفة في واحدة من أسوأ لقاءات النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري.

فما سبب تفوق غرناطة الحالي؟ وهل هي طفرة أم أنّه قادر على تقديم نسخة جيدة في الليجا.

أرقام وإحصائيات هازارد ويوفيتش منذ انضمام الثنائي إلى ريال مدريد👀👇



الحصيلة ◀️لا شيء🤦‍♂️ pic.twitter.com/2Z7WYMaaGY — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019

من الدرجة الثانية

في موسم 2016-2017 هبط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن أنهى الدوري في المركز الأخير برصيد 20 نقطة محققًا 4 انتصارات فقط طوال الموسم و8 تعادلات و26 هزيمة.

في موسمه الأول بالدرجة الثانية لم يقدم الفريق الأندلسي مستوى جيد وأنهى بالمركز العاشر محققًا 15 هزيمة.

ولكن الموسم الماضي تغيرت الأمور بصورة كبيرة. غرناطة احتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن أوساسونا وبنفس عدد الهزائم (7) ولكن التعادلات الكثيرة هي من وسعت الفارق.

الفريق أيضًا لم يخسر سوى مباراتين فقط على أرضه الموسم الماضي ونتائجه خارج ملعبه تجعل أفضل فريق في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

كل هذه التغييرات كانت بسبب مدرب صغير في السن يسمى دييجو مارتينيز.

المدرب

صاحب الـ 38 عامًا تولى تدريب غرناطة في صيف 2018 في دوري الدرجة الثانية وقادهم في 50 مباراة حقق فيها 26 انتصارًا و15 تعادل و9 هزائم فقط.

طريق اللعب هي 4-2-3-1 ويعتمد بصورة واضحة على الأطراف بسرعات داروين ماتشيز وأنتونيو بويرتاس ومعاهم صانع الألعاب رامون عزيز وفي الهجوم المخضرم سولدادو.

غرناطة مثل أي فريق يمتلك إمكانيات ضعيفة أو ما يطلق عليه "Underdog" يلعب على التحولات بصورة واضحة ويميل إلى غلق المساحات على الفرق الكبيرة وخاصة خارج ملعبه منتظرًا لحظة الارتداد السريع.

الفريق الأندلسي أيضًا يمتلك دفاعًا صلبًا سواء من الظهير الأيسر كويني أو قلبي الدفاع دوارتي وجيرمان سانشيز والقائد والظهير الأيمن فيكتور دياز والرباعي هو حصن الأمان.

غرناطة.. خصم برشلونة غير التقليدي

هل يقلق زيدان؟

ريال مدريد يعاني على الأطراف بصورة واضحة ويسهل ضربه من كرات طولية خلف داني كارفاخال أو مارسيلو وخاصة في ظل أزمات التغطية لقلبي الدفاع سيرخيو راموس ورافائيل فاران.

في ظل تعرض مارسيلو للإصابة وغياب فيرلاند ميندي وناتشو للسبب ذاته، فإن المدرب الفرنسي سوف يعاني كثيرًا بسبب عدم وجود ظهير أيسر يقلل من خطورة هجمات غرناطة.

الحل الأفضل بالنسبة لزيدان أن يبدأ المباراة ضاغطًا بصورة كبيرة ومحاولًا خطف هدف التقدم سريعًا لكن هذا الأمر لن يكون سهلًا.

فالنقطة التي تميز فريق زيدان حتى في ولايته الأولى هي تسجيل الأهداف من كرات عرضية على رأس كريم بنزيما أو جاريث بيل أو راموس أو كاسيميرو أو حتى كريستيانو رونالدو سابقًا

ولكن غرناطة فريق مميز في الكرات الطولية، فهو لم يستقبل أي هدف بالرأس بل وهو أكثر فريق تسجيلًا للأهداف بالرأس في الليجا بواقع 4 أهداف.

لو لعب زيدان كما مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا فسوف يعاني كثيرًا وقد يتسبب الأمر في خسارة الصدارة.