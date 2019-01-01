غرفة ملابس برشلونة ترفض جريزمان وميسي لم يتواصل معه

هل يحرم لاعبو برشلونة جريزمان من الانضمام للفريق؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ غرفة ملابس برشلونة رفضت التعاقد مع أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد، كما نفى ليونيل ميسي، قائد الفريق، التواصل مع الفرنسي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ اللاعبين في برشلونة لا يرغبون التعاقد مع جريزمان في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ عدد من اللاعبين يرى أنّ الفرنسي غدر بإدارة برشلونة ولم يحترم النادي في الصيف الماضي بعد إعلانه البقاء في الروخي بلانكوس رغم اتفاقه مع جيرارد بيكيه على التوقيع للبلوجرانا.

كما أكد ميسي للاعبين أنّه لم يتواصل مع اللاعب أو يطلب منه الانضمام إلى الفريق عكس ما نشرته الصحف في وقت سابق.

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

ويؤمن الأغلبية في غرفة الملابس أنّ صفقات مثل فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت من أياكس لها فائدة رياضية بينما جريزمان لن يقدم أي إضافة.

وكان جمهور "كامب نو" قد أطلق صيحات استهجان ضد جريزمان في آخر زيارة له مع أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل الماضي.

وفي استطلاع للرأي من الصحيفة شارك فيه نحو 50 ألف مصوت، رفض 67% انضمام اللاعب إلى النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، أكثر المتحمسين للتعاقد مع جريزمان ويراه مناسبًا لخططه في الموسم المقبل.