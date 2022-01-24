غرائب أمم إفريقيا لا تتوقف .. "ساحر متخفي" يساعد مالاوي!

تحمل النسخة الحالية من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا العديد من المواقف والأحداث الغريبة والمثيرة للجدل.

منتخب مالاوي كان واحدة من المفاجآت في البطولة، بعد أن نجح في العبور إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جانبه السنغال وغينيا وزيمبابوي.

التعادل مع السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات هو ما أمن تأهل مالاوي إلى دور الستة عشر، في مفاجأة غير متوقعة، منتخب "اللهب" بطاقة التأهل بين أفضل الثوالث في دور المجموعات.

موقع "msn" الأمريكي نقل شائعات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن نجاح مالاوي في كأس أمم إفريقيا يعود إلى استخدام "ساحر متخفي" تم تسجيله كأحد عمال غرف الملابس.

ما هو الاتهام الموجه إلى منتخب مالاوي؟

وفي تغريدة نُشرت على "تويتر" ادعى صحفي أن الشخص الذي تم تسجيله ضمن طاقم عمل غرف الملابس هو ساحر ليساعد منتخب مالاوي في تخطي مبارياته.

وجاء في تلك التغريدة: "منتخب مالاوي سيكون مفاجأة للكثيرين في أمم إفريقيا".

وأضاف: "المغرب هي القادمة بالنسبة لهم، وسوف تسقط، وذلك بفضل هذا الرجل المتواجد مع الفريق في الكاميرون، رسميًا هو عامل في غرف الملابس، لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعرفون الأمور، إنهم يعرفون".

ما هو رد مالاوي؟

هذه التكهنات دفعت مسؤولي اتحاد مالاوي لكرة القدم برئاسة والتر نياميلاندو إلى نفي تلك التقارير.

ونشر نياميلاندو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه ريتشارد جاستن، المتهم بممارسة السحر، يعمل بصورة طبيعية في غرف تبديل الملابس.

Meet our unsung hero, Richard Justin (aka Dinho) the Flames Kit Master. A selfess hardworking employee of FAM. Let's give him a big praise and a big pat on the back pic.twitter.com/pWitkjkCch — Walter Nyamilandu Manda (@WNyamilandu) January 23, 2022

ومن جانبه رد جاباديني مهانجو قائد منتخب مالاوي على تلك التقارير بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كتب فيها: "تلك التغريدة هي إما مسودة أو ربما كانت مزحة مضحكة للغاية في مكان ما، ربما هي كذلك لبعض الأشخاص لكنها ليست مضحكة بالنسبة لنا، الرجاء القيام بعمل أفضل، احترموا الناس وفريق اللهب".

يذكر أن منتخب مالاوي سيوضع في اختبار صعب مساء الثلاثاء، حيث يخوض مباراة دور الستة عشر أمام منتخب المغرب، أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا.

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