غرامات بالجملة وإيقاف .. الكشف عن قرارات الاحتراف في قضية كنو

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرارات لجنة الاحتراف والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي اقتربت من الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

محمد كنو أثار الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما قام بتوقيع عقد انتقاله إلى النصر خلال الفترة الحرة، ثم قام بتجديد عقده مع نادي الهلال، لتحدث أزمة كبيرة.

ما هي قرارات لجنة الاحتراف تجاه كنو والهلال؟

نشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن القرارات التي جهزتها لجنة الاحتراف للإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قرارات لجنة الاحتراف جاهزة للصدور، إيقاف كنو لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، تبدأ من نهاية عقده مع نادي الهلال، وغرامة مالية على كنو 300 ألف ريال".

وواصل: "غرامة مالية على نادي الهلال، واعتماد عقد كنو الجديد مع الهلال، النصر سيقدم اعتراضًا لتطبيق ما جاء في عقده بفرض غرامة 27 مليون ريال، وإيقاف الهلال لفترتين".

#هات_إذنك

قرارات لجنة الإحتراف جاهزة للصدور

إيقاف كنو لمدة لا تزيد عن "٦٠ "يوم

تبدأ من نهاية عقده مع الهلال

غرامة مالية على كنو ٣٠٠ألف ريال

غرامة مالية على الهلال

إعتماد عقده الجديد مع الهلال

النصر سيقدم اعتراض لتطبيق ماجاء في عقده بفرض غرامة٢٧مليون ريال و إيقاف الهلال لفترتين pic.twitter.com/FhbEny0sCq — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 13, 2022

ما هو موعد إصدار عقوبات كنو والهلال؟

حسبما ورد عن برنامج "أكشن مع وليد" فإن غدًا الإثنين سيصدر بيان من لجنة الاحتراف حول موضوع توقيع محمد كنو لنادي النصر والهلال.

ويأتي قرار اللجنة بعد أن استدعت كنو من أجل الاستماع إلى أقواله على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي الهلال والنصر.

بالإضافة إلى السماع لأقوال مسؤولي الهلال والنصر ليحق لها الآن أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأزمة.

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