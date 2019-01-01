غدًا - الدوري السعودي يوقع عقد رعاية جديد مع شركة فرنسية

اللاعبون الأجانب أحدثوا طفرة كبيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة غدًا الأربعاء، مراسم توقيع عقد رعاية جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع شركة "شنايدر إلكتريك".

ومن المقرر أن ترعى "شنايدر إلكتريك" الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، لتكون أول شركة فرنسية تقوم برعاية دوري المملكة.

وأوضحت الرابطة أن التوقيع سيتم في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد، بمقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

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🖋| رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين توقع غدًا الأربعاء عقد الرعاية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك @SchneiderElecSA .. #LifeIsOn pic.twitter.com/1h4VfLqVZE — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٩ فبراير ٢٠١٩

الطفرة الكبيرة في قيمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي، حيث جاء في المركز السادس عالميًا من ناحية قيمة الصفقات في الميركاتو الشتوي الماضي، أدى إلى النهوض بمستوى الدوري، لتقبل عدد من الشركات على رعايته.

يذكر أن الشركة الفرنسية متخصصة في مجال الطاقة والأجهزة الكهربائية.