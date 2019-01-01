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الدوري المصري الممتاز

غالي يتواصل مع الأهلي لأجل معارين الجونة

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حسام غالي يسعى لإقناع الأهلي بالموافقة على خوض المعاريين مباراة الدوري الأسبوع المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، في مفاوضات مع الأهلي للموافقة على السماح لخماسي الفريق المعار من صفوف المارد الأحمر على المشاركة ضدهم في لقاء الدوري المصري.

الأهلي أعار أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر لصفوف الجونة في يناير الماضي.

ويوجد بند في عقد الخماسي يمنع كل لاعب من خوض أي مباراة ضد الأهلي كما يفعل ريال مدريد مع لاعبيه المعارين.

ويحاول غالي إقناع إدارة الأهلي بالسماح للخماسي بخوض المباراة، كما يحاول أيضًا نادر شوقي التواصل مع إدارة المارد الأحمر.

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جدير بالذكر أنّ الزمالك وضع البند ذاته للاعبيه المعاريين في صفوف الاتحاد السكندري ولم يلعبوا أمامه في مباراة الدوري.

وكان الجونة قد أوقف فريق بيراميدز وانتصر بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري المصري.

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