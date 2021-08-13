غاضب ومستاء .. صور مثيرة للجدل لحمدالله بعد تغييره أمام ضمك

الهداف المغربي سجل هدفًا وغادر في الشوط الثاني

نشرت صحيفة الرياضية السعودية عدة صور تُظهر لحظات خروج عبد الرزاق حمدالله نجم النصر من ملعب مرسول بارك خلال مواجهة ضمك بقرار المدرب مانو مينيزيس عند الدقيقة الـ73.

النصر سحق ضيفه في أولى جولات الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل نجمه المغربي الهدف الأول من ركلة جزاء حصل عليها أندرسون تاليسكا الذي سجل الهدف الثاني وصنع الرابع.

المدرب البرازيلي كان قد أخرج حمدالله وأشرك بدلًا منه الوافد الجديد فينسنت أبو بكر، ولم يحتج اللاعب الكاميروني أكثر من 8 دقائق لإحراز هدفه الأول بالقميص الأصفر بعد تمريرة حاسمة من تاليسكا.

الصور التي نشرتها الرياضية عبر تويتر أظهرت حمدالله غاضبًا ومستاءً من قرار المدرب إخراجه من الملعب، وقد تجمع حوله عناصر الجهاز الفني ومعهم حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق لمحاولة تهدئته والسيطرة على غضبه.

📸 حمدالله بعد استبداله خلال مباراة ضمك ⬇️⬆️#النصر_ضمك pic.twitter.com/B3PnEx6tPp — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 13, 2021

حمدالله قدم مباراة جيدة أمام ضمك، لكن تألق تاليسكا خطف الأنظار من جميع اللاعبين، إذ ترك بصمته على 3 من أهداف الفريق الأربعة مما جعله ينال إشادات عظيمة من المحللين والجماهير.

يُشار إلى أن علاقة مينيزيس مع حمدالله شابها بعض التوتر بعد ما حدث بينهما خلال مباراة النصر مع فولاذ الإيراني في دوري أبطال آسيا، وقد تحدثت بعض المصادر عن إمكانية رحيل أفضل هداف للدوري السعودي في موسم واحد خلال الصيف الجاري، خاصة بعد التعاقد مع أبو بكر وتاليسكا.