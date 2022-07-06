غاب عن التدريبات مجددًا.. رونالدو يثير الجدل حول موقفه النهائي من مانشستر يونايتد

النجم البرتغالي لا يكف عن إثارة الجدل بقراراته

لم يحضر كريستيانو رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي، تاركًا النادي في الظلام بشأن ما إذا كان سيسافر مع الفريق في جولة ما قبل الموسم في آسيا وأستراليا أم لا.

وأشار رونالدو إلى وجود أسباب عائلية جعلته يتغيب يومي الإثنين والثلاثاء، بعد أن أبلغ النادي يوم السبت أنه يرغب في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن صاروخ ماديرا يمهد للرحيل عن فريق الشياطين الحمر من خلال غيابه المتكرر.

ماذا عن موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

يستعد المدرب إريك تين هاج مع فريقه للتوجه إلى جولة ما قبل الموسم يوم الجمعة، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في "بانكوك" ضد ليفربول في 12 يوليو، لكن لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان رونالدو سيصعد على متن الطائرة مع فريقه أم لا.

كما أوضح التقرير أن النجم البرتغالي يحاول استغلال تلك الفترة للرحيل عن فريقه، حيث كان قد أبلغ الإدارة أنه يرغب في المغادرة هذا الصيف إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.

وأشار التقرير إلى وجود محادثات مع العديد من الأندية التي تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا مثل بايرن ميونخ ونابولي وتشيلسي، من قبل وكيل اللاعب، جورج مينديش.

حيث يود رونالدو الرحيل بسبب ابتعاد اليونايتد عن المنافسة على لقب الدوري المحلي، كما أنه لن يتواجد في بطولة أبطال أوروبا للموسم المقبل.

جدير بالذكر أن تين هاج قد تحدث مع جميع لاعبي يونايتد حيث يرحب بهم مرة أخرى في التدريبات ومن المقرر أن يجلس مع رونالدو "لفهم إحباطه".

اقرأ أيضًا..

لابورتا: اجتمعت بوكيل رونالدو .. ودي يونج ليس للبيع!

المُدلل والمشاغب والغطاس .. هجوم توتنهام الذي لن يحبه أحد!

منحني انطباعًا سيئًا وتعلمت منه ما لم أتعلمه من مورينيو .. قالوا عن جارسيا