شهد الشوط الأول من المواجهة المثيرة التي تجمع ديبورتيفو لاكورونيا وضيفه برشلونة على ملعب ريازور، لحساب الجولة 14 من الدوري الإسباني، حالة من الجدل التحكيمي الواسع، بطلها حكم الساحة إيسيدرو دياز دي ميرا إسكوديروس وحكم تقنية الفيديو تروخيو سواريز، بعد قرارين أثارا غضبًا كبيرًا داخل معسكر الفريق الكتالوني وجماهيره.
ورغم تفوق برشلونة في النتيجة خلال النصف الأول من اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد، فإن قرارات الحكم الرئيسي وضعت صافرته تحت مجهر الانتقادات، وسط اتهامات بعدم الدقة في تقدير الحالات المؤثرة داخل أرضية الميدان.
لمسة يد أوباميانج تثير العاصفة في ريازور
جاءت اللقطة الأبرز والأكثر إثارة للجدل في الدقيقة 48، وتحديدًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين طالب لاعبو برشلونة، وعلى رأسهم البرازيلي رافينيا، باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مهاجم ديبورتيفو بيير إيميريك أوباميانج داخل منطقة الجزاء.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية والصور المتداولة اصطدام الكرة بذراع أوباميانج اليسرى التي كانت مفرودة وبعيدة عن محيط جسده أثناء محاولة رافينيا تمرير الكرة أو السيطرة عليها، إلا أن الحكم دياز دي ميرا أمر باستمرار اللعب معتبرًا أن اللمسة كانت عرضية وغير متعمدة، وهو القرار الذي أيده حكم تقنية الفيديو تروخيو سواريز دون استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة عبر الشاشة.
إنذار عكسي لجواو كانسيلو يزيد من احتقان الكتالونيين
ولم يكن رفض ركلة الجزاء هو القرار الوحيد الذي فجر موجة الاعتراضات، بل سبقه قرار آخر في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، حين أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بداعي التدخل المتهور بكلتا القدمين.
وأثارت اللقطة استغراب المتابعين بعد إعادة التلفزيون، حيث أوضحت الصور تعرض قدم كانسيلو للدهس من قبل مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا أثناء الالتحام المشترك على الكرة، ليجد لاعب برشلونة نفسه معاقباً بالبطاقة الصفراء بدلاً من احتساب مخالفة لصالحه، مما وضع اللاعب تحت ضغط الإنذار المبكر طوال مجريات اللقاء.
توتر تحكيمي يسبق صافرة نهاية الشوط الأول
ساهمت هذه القرارات في زيادة حدة التوتر داخل الملعب، خاصة في ظل الندية الكبيرة وسرعة الإيقاع التي اتسم بها الشوط الأول، حيث رأت الجماهير الكتالونية أن غياب التدخل الحاسم من تقنية الفيديو حرم الفريق من فرصة تعزيز تقدمه وتأمين النتيجة قبل الدخول إلى غرف الملابس، لتبقى قرارات إيسيدرو دياز دي ميرا محور الحديث الأبرز في هذا اللقاء.
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