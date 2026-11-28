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من جديد التحكيم هو العنوان الأبرز في الليجا!

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تحولت مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو إلى ساحة مشتعلة من الجدل التحكيمي، إذ خطف الحكم سوتو جرادو الأضواء بقراراته المتلاحقة التي فجرت غضب الجماهير المدريدية والجهاز الفني، وبلغت ذروتها في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

توتر مبكر وإنذار يشعل غضب مورينيو

بدأت ملامح التوتر بين سوتو جرادو ولاعبي ريال مدريد منذ الشوط الأول، ففي الدقيقة 30 طالب كيليان مبابي بإشهار بطاقة صفراء في وجه دينيس سواريز بعد عرقلته من الخلف، لكن الحكم اكتفى باحتساب المخالفة دون إنذار.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44، انفعل الحكم بشدة على التركي أردا جولر وهدده بالإنذار بعد مطالبة اللاعب بمخالفة إثر تعرضه للشد.

ولم يمر سوى دقيقة واحدة حتى بلغت الأزمة ذروتها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين أشهر سوتو جرادو البطاقة الصفراء في وجه المدرب جوزيه مورينيو، ليثور المدرب البرتغالي ويتوجه نحو الحكم الرابع غاضبًا، قبل أن يتدخل إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر لإمساكه وإعادته إلى مقاعد البدلاء.

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قرارات متلاحقة تمهد للعاصفة

في الشوط الثاني، تواصلت اللقطات المثيرة للجدل، فبعد إلغاء هدف رائع لصالح ألافيس في الدقيقة 49 بداعي التسلل، تغاضى الحكم عن مخالفة لدين هاوسن ضد توني مارتينيز في الدقيقة 51.

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ومع دخول المباراة مراحلها الحاسمة في الدقيقة 74، شهدت منطقة جزاء ألافيس مشادة بين الحارس أنطونيو سيفيرا والمدافع إبراهيما كوناتي إثر لمسة بسيطة باليد، ليقرر الحكم إنذار اللاعبين معًا.

وفي الدقيقة ذاتها، أشهر سوتو جرادو البطاقة الصفراء الأولى في وجه الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب مطالبته للحارس سيفيرا باستئناف اللعب سريعًا وعدم إضاعة الوقت، وهي البطاقة التي مهدت للسيناريو الدرامي الذي شهدته الدقائق الأخيرة.

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إلغاء ركلة الجزاء وإنقاذ مبابي من فخ الجدل

في الدقيقة 86، وبعد لحظات من تجاهل الحكم لمطالبة الشاب كارلوس إسبي بمخالفة على حدود المنطقة، أطلق سوتو جرادو صافرته معلنًا احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر سقوط بيلينجهام داخل المنطقة أمام المدافع فالنتيني.

غير أن تقنية الفيديو المساعد بقيادة فيجيروا فاسكيز تدخلت سريعًا واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة الجانبية.

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وبعد مراجعة اللقطة، تراجع سوتو جرادو عن قراره في الدقيقة 88 وألغى ركلة الجزاء، ليتبين أن فالنتيني لم يرتكب أي مخالفة وأن بيلينجهام تحايل للسقوط.

وبإلغاء هذه الركلة، يكون الحكم قد أنقذ كيليان مبابي من الوقوف تحت ضغط هائل لتسديد ركلة جزاء مثيرة للجدل في وقت قاتل، أو تحمل تبعات إهدارها أو تسجيلها وسط عاصفة من الانتقادات حول صحتها.

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طرد بيلينجهام يفتح أبواب الجحيم من قناة النادي

لم يتوقف قرار سوتو جرادو عند إلغاء ركلة الجزاء، بل أتبعه بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه جود بيلينجهام بداعي التمثيل والتحايل، ليغادر النجم الإنجليزي الملعب مطرودًا في الدقيقة 88، وهو ما وضع الفريق الملكي في مأزق حقيقي خلال الدقائق المتبقية والمباراة المقبلة.

ومن المؤكد أن هذا القرار المزدوج، إلى جانب إنذار مورينيو وتجاهل بعض المخالفات التي طالب بها لاعبو ريال مدريد، سيفتح على سوتو جرادو نار قناة ريال مدريد الرسمية خلال الساعات المقبلة، إذ اعتادت القناة شن حملات انتقاد لاذعة ومفصلة ضد الحكام عقب مثل هذه الليالي العاصفة في سانتياجو برنابيو.