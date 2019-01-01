عين على الحكم | هل استحق منتخب المغرب ركلة جزاء أمام ناميبيا؟

لقطة مثيرة للجدل في الشوط الأول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة المغرب ضد ناميبيا ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

إذ تعرض لاعب النصر السعودي "نور الدين أمرابط" لإعاقة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيء.

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شاهد اللقطة واحكم، هل استحق أسود الأطلس ركلة جزاء هنا؟