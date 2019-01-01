عين على الحكم | فيديو - هل استحق النصر ضربتي جزاء أمام الفيحاء؟

الشوط الأول شهد اعتراضات واسعة من لاعبي العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة النصر السعودي أمام الفيحاء، المقامة حاليًا على استاد الأمير فيصل بن فهد، اعتراضات من لاعبي العالمي على حكم اللقاء.

المباراة تأتي ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتشير نتيجتها إلى التعادل السلبي دون أهداف مع بقاء نصف ساعة على نهايتها.

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الدقيقة الثانية من عمر المباراة، حاول بها عبد الله السالم إرسال عرضية داخل منطقة، لكنها اصطدمت بيد مدافع الفيحاء، وسط مطالبات من لاعبي النصر باحتساب ضربة جزاء، لكن لم يرَ الحكم أنها مقصودة.

مطالبات نصراوية بوجود لمسة يد على مدافع الفيحاء#النصر_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/74JlchLO0g — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول أيضًا، أشار الحكم بوجود ضربة جزاء لصالح النصر بعد أن أعاقت يد مدافع الفيحاء تسديدة جوليانو من أن تسكن الشباك، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تراجع الحكم عن قراره.

بعد الرجوع لتقنية الڤار.. الحكم يلغي ركلة جزاء للنصر#النصر_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/Docl8oR16e — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ14 بـ16 نقطة.