عين على الحكم | إيفان توني دفع نجم الخليج ولكن!.. تقنية الفيديو لم تمنع هدف الأهلي المثير للجدل

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ماذا حدث؟!..

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شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق الخليج الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة؛ لقطة مثيرة للجدل، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.

الأهلي يحل ضيفًا على الخليج حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي هذا السياق.. سجل النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدفًا مثيرًا للجدل؛ وذلك في الدقيقة 11 من عمر مواجهة الخليج.

هدف توني؛ جاء بعد "احتكاك" مع مدافع الخليج محمد خبراني، داخل منطقة الـ18.

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وأظهرت الإعادات التلفزيونية؛ وجود "دفع" من المهاجم الإنجليزي المخضرم ضد خبراني، قبل أن تسكن الكرة الشباك الخلجاوية.

إلا أن الشهري اعتبر أن "الدفع" مجرد احتكاك عادي في عالم الساحرة المستديرة، ولا يستحق احتساب أي خطأ؛ ليؤكد احتساب هدف توني رسميًا، بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".