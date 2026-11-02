عين على الحكم | لمسة يد واضحة ولكن! .. هل حُرم الأهلي من ضربة جزاء أمام السد؟

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خوخي بوعلام محل الجدل..

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مع انتهاء مواجهة الأهلي السعودي والسد القطري، يزعم بعض جمهور الراقي أن فريقهم تعرض لظلم تحكيمي، بداعي عدم احتساب ضربة جزاء له في بداية الشوط الثاني، فكان قول الفصل من الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة.

ماذا حدث؟

الراقي حل اليوم الإثنين، ضيفًا على السد في قطر، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة، طالب لاعبو الفريق الجداوي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بعد لمسة يد على مدافع الزعيم القطري خوخي بوعلام.

لكن الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف أشار باستمرار اللعب دون حتى الرجوع لتقنية الفيديو، رافضًا الاستجابة للاعبي الأهلي.

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هل أخطأ الحكم؟

بالرجوع للمصري محمد كمال ريشة؛ المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، فقد أيد قرار الحكم الأوزبكي بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي ضد السد.

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وأرجع ريشة هذا القرار إلى اصطدام الكرة أولًا في الأرض ما تسبب في تغيير مسارها، ومن ثم الاصطدام بسد بوعلام، فيما كانت يده في وضعها الطبيعي ومبرر لحركة الجسد.

وتابع: "ليس هناك حركة إضافية، لذلك قرار الحكم صحيح، وليس هناك مخالفة لمسة يد على اللاعب".

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وأشاد الخبير التحكيمي المصري بشكل عام بأداء تانتاشيف خلال مواجهة الأهلي واليد، مؤكدًا أنه حتى إن وجدت أخطاء في اللقاء، فلم تكن مؤثرة نهائيًا على النتيجة.

موقف الأهلي والسد في جدول الترتيب

هذا التعادل رفع رصيد الفريق السعودي للنقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد نظيره القطري نقطتين في المركز الـ15 (قبل الأخير)، في جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية.