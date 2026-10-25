عين على الحكم | مورينيو يطالب بـ"الحمراء": بين وقفة يامال وتهور كانسيلو .. مونويرا يرأف بنجوم برشلونة أمام الريال!

هل نستعد لموجة "اعتراض" جديدة من قناة ريال مدريد؟ خاصة مع تلك اللقطة الجدلية التي شهدها معقل سبوتيفاي كامب نو، حيث يحلّ ضيفًا على برشلونة، في "كلاسيكو الأرض"، في قمة الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "2026-2027".

صحيح أن ريال مدريد حقق انتصارًا على برشلونة بنتيجة (2-1)، بفضل ثنائية كيليان مبابي، التي ردت على محاولة رافينيا لاقتناص التعادل، إلا أن الحكم خوان مارتينيز مونويرا، قدم بعض اللمحات الجدلية، خلال مجريات اللقاء، ربما لتثير اعتراضات من قطبي الكلاسيكو.

هذا الانتصار الذي أشعل حدة الصراع على لقب "لاليجا"، رغم استمرار ابتعاد برشلونة في الصدارة، برصيد 27 نقطة، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليصبح على بعد نقطة وحيدة من وصافة أتلتيكو مدريد.

ركلة جزاء لريال مدريد؟

وأثناء التحام مشترك على الكرة في الدقيقة 70، رصدت عدسة المباراة، لقطة "لمسة يد" على أليخاندرو بالدي، ليطالب كيليان مبابي على إثرها باحتساب خطأ، وبالتالي يحصل ريال مدريد على ركلة جزاء، إلا أن الحكم خوان مارتينيز مونويرا، قرر استئناف اللعب.

ولكن، الحساب المختصّ في الحالات التحكيمية الجدلية "ArchivoVAR"، ذكر بأن الكرة لمست ساق مبابي، ثم خصر المدافع، ومن ثم لمست ذراعه بشكل طفيف للغاية، ما يثبت بأن لمسة اليد غير مقصودة تمامًا، ناتجة عن الالتحام بين اللاعبين، وبالتالي لا يستحق الريال ركلة جزاء.

تدخل يامال على بيلينجهام

أيضًا من اللقطات التي أثارت جدلًا خلال مباراة الكلاسيكو، تلك اللقطة التي شهدت استناد لامين يامال بقدمه على قدم جود بيلينجهام، أثناء وجود الأخير على أرض الملعب، خلال التحام بينهما على الكرة، إلا أنها مرّت دون أن يشهر الحكم أي بطاقة في وجه نجم برشلونة.

رأفة في لعبة البطاقات

وبخلاف ذلك، فإن الحكم مونويرا اتسم بـ"الرأفة" في عدم إشهار البطاقات، رغم بعض اللقطات التي شهدت تدخلات قوية بلا كرة، على غرار تدخلات مارك كوكوريلا، ظهير الريال، على لامين يامال، أو مدافع برشلونة، جيرارد مارتين، الذي رصد له خطآن في التدخل العنيف، وجذب قميص مبابي لإعاقته.

ورغم ما وصفه حساب "ArchivoVAR" بأن الحكم كان يحاول الحفاظ على هدوئه وعدم إشهار الكثير من البطاقات في البداية، حتى لا يُقلل من شأن مباراة بهذا الحجم، إلا أن أبرز حادثتين استحق فيهما الجدل، أنه لم يعاقب كانسيلو بسبب تدخله على يان ديوماندي، رغم عدم استحقاقه بطاقة حمراء مباشرة، كما كان الأمر بمثابة طلب من الجهاز الفني للريال، وكذلك خطأ من أنتوني جوردن بسبب لمس الكرة ثم إعاقة أردا جولر.

"بطاقة حمراء واضحة"

وسلّط جوزيه مورينيو، الضوء على لقطة كانسيلو، في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة الكلاسيكو، رغم إشادته بقرارات الحكم خلال المواجهة، إلا أنه أبدى تعجبه من تعامل تقنية الفيديو، وكذلك الحكم مونويرا، مع إعاقة كانسيلو لديوماندي، بقوله إن لاعب برشلونة كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة.

الحكم وقضية نيجريرا

وكان قرار الرابطة بتعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا، لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بحد ذاته، محل جدل، خاصة في ظل الحديث بشأن علاقة الحكم المهنية السابقة بخافيير إنريكيز، نجل خوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، والذي لا تزال قضيته معلقة حتى الآن، في ظل الاتهامات الدائرة حول حصوله على "رشوة" من برشلونة.

وبحسب تقرير نشرته "laSexta" الإسبانية في يناير 2024، فإن شقيق الحكم، ميجيل مارتينيز مونويرا، ذكر بأن شقيقه استعان بخدمات نجل نيجريرا، مقابل مبالغ مالية، إلا أن تلك الخدمات كانت تتعلق بالتدريب الذهني، لدعمه في تحسين التركيز أثناء إدارة المباريات، ولم يرجح بأن هذه العلاقة تؤثر على مسيرة الحكم المهنية.



