عين على الحكم | ضربة في وجه سافيتش ورفض ركلتي جزاء للهلال والفتح .. انتقادات جماعية تجاه إيفان بارتون!

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قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الهلال والفتح..

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أثار الحكم الدولي إيفان بارتون، حالة من الجدل بين جماهير الهلال، بسبب قرار تحكيمي رأوا أنه يحمل جانبًا من "الرأفة"، في مباراة الفتح، المُقامة على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيمي من أربع جنسيات مختلفة، حيث يقوده السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه مواطنه ديفيد موران كحكم مساعد أول، وهنري بييرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، وعبد الله العويدان، حكمًا رابعًا، والسلوفيني اسمير ساجركوفيتش لإدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة فيصل القحطاني.

ماذا حدث؟

وارتكب مروان سعدان، قائد الفتح، خطأ بـ"ضرب" وجه سيرجي سافيتش، أثناء التحام هوائي على الكرة، ليعرّض فريقه لخطر فقدان لاعب مبكرًا، في الدقيقة الثانية، إلا أن الحكم بارتون، اكتفى ببطاقة صفراء لسعدان، ويغضّ الطرف عن طرده.

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هذا القرار أثار انتقادات لاذعة من قِبل جماهير الهلال، بداعي غضّ الطرف عن طرد مروان سعدان، خاصة بأن واصل سيرجي سافيتش اللعب، واضعًا قطعة قطنية في فتحة الأنف، نتيجة الإصابة.

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ماذا تقول اللائحة؟

وبحسب قانون المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، والمادة 12، الخاصة بسوء السلوك، فإن الأمر يخضع لتقدير الحكم، حيث أن أي لاعب يقدم على ضرب منافس أو أي شخص آخر عمدًا على الرأس أو الوجه بيده أو ذراعه، أثناء عدم المنافسة على الكرة، فإنه يرتكب سلوكًا عنيفًا، ويجب طرده ببطاقة حمراء مباشرة، ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة للغاية.

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أما أنه إذا ما كان الضرب أثناء منافسة على الكرة، فإنه يخضع لقرار الحكم التقديري، بشأن ما كان تصرف اللاعب متهورًا أم لاستخدامه القوة المفرطة، وبناءً عليه بشهر بطاقته.

لقطة تبرئ سعدان

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ورغم قوة الضربة، إلا أنه في حالة تثبيت لقطة مروان سعدان، فإنها تثبت أنه ارتقى وفرد ذراعه، سابقًا سافيتش، الذي اصطدم وجهه بذراعه بعد أقل من ثانية، فضلًا عن عدم وجود الصربي في وضع رؤية سعدان، ومن المحتمل أيضًا أن الحكم تعامل مع الواقعة تحت دائرة "التهور".

الجدير بالذكر أن أكثر من لقطة شهدت اصطدام في الوجه، إلا أنها لم ترتقِ إلى مخالفة تستوجب البطاقة، مثل محاولة محمد محزري لإبعاد كرة بمقصية أمام علي الحسن، قبل سقوط الأخير مشتكيًا من ضربة في وجهه، وكذلك تسديد سافيتش للكرة بالخطأ في وجه مدافع الفتح.

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لمسة يد على كوليبالي وواتكينز

وهناك لقطة أخرى، ربما أُنقذ فيها خاليدو كوليبالي من توريط الهلال في ركلة جزاء، بداعي لمسة يد، لوجود الكرة في ذراع السنغالي، أثناء منافسة على الكرة مع مراد باتنا، إلا أن الحكم إيفان بارتون، قرر عدم احتساب الجزائية.

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وبعد ثوانٍ، كاد الهلال أن يحصل على ركلة جزاء أيضًا، بداعي إعاقة كريسنسيو سامرفيل داخل المنطقة، إلا أن الحكم إيفان بارتون، رفض احتساب الجزائية، بداعي وقوع أولي واتكينز في تلك المخالفة أيضًا.

انتقادات تجاه بارتون

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ولاقى إيفان بارتون، انتقادات من قِبل بعض الإعلاميين، قبل إقامة مباراة الهلال والفتح، بداعي كثرة اختياراته لإدارة مباريات دوري روشن.

وقال الإعلامي فيصل القيران "الحكم السلفادوري بارتون، أصبح أحد أبناء نادي الهلال، ويعد مثل لاعبيه، ولم يتبقّ إلا يدخل المعسكر معهم، ويحضر برفقتهم بالحافلة للملعب".

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وقال الناقد فهد الدريهم "ما هي قصة الحكم السلفادوري إيفان بارتون كحكم يتكرر في دورينا، هل هو حكم مقيم ويتم تكليفه في وقت صعوبة جلب حكام أجانب؟ السؤال: لماذا عندما يتكرر الحكم المحلي على فريق ما، يتم مهاجمته والتشكيك في الإدارة، أما هذا الحكم صمّ بكم؟".