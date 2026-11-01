عين على الحكم | "إيزاك لم يستغل الفرصة": نجوم ليفربول لم يكفوا عن الصراخ ولا حاجة للفار لإنقاذ آرسنال!

لم يكن الحكم آندي مادلي، رحيمًا بلاعبي ليفربول، على الأقل في نظر جماهير الريدز، وهي تشاهد القرارات التحكيمية، في مباراة القمة أمام آرسنال، المُقامة على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027".

ودخل ليفربول المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل إحياء آماله في المنافسة على المربع الذهبي، أمام آرسنال الذي يواجه خطر فقدان الصدارة، في ظل صراعه مع مانشستر سيتي، رغم تعثر كتيبة إنزو ماريسكا في آخر مباراتين.

دفع جاكبو داخل منطقة الجزاء

وكانت أبرز قرارات الحكم مادلي الجدلية، في إعاقة كريستوس تزوليس، لجناح الريدز، كودي جاكبو داخل منطقة الجزاء، أثناء محاولة استقبال تمريرة طويلة، في الدقيقة 29، لتنفجر مطالبات اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني، بقيادة أندوني إيراولا، باحتساب ركلة جزاء.

ورغم ذلك، إلا أن آندي لم يحتج لاستدعاء غرفة الفيديو، من أجل مراجعة اللقطة في شاشة الـVAR، حيث قرر استئناف اللعب، وسط حالة من الاعتراض.

من جانبه، علق أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل، على تلك اللقطة، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، معلقًا إن تصرف تزوليس كان أخرقًا، ولكنه رجّح بأن جاكبو فضّل السقوط عندما أدرك أنه لن يتمكن من اللحاق بالكرة المرسلة إليه من ماك أليستر.

جذب قميص إيزاك

الجدل لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن ظهير آرسنال، تيمبر، قد أثار جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بجذب قميص ألكسندر إيزاك، داخل منطقة الجزاء، من أجل منعه من اللحاق بالكرة العرضية القادمة من برادلي براكولا، في الدقيقة 21، وبالتالي تمر أمامه، وكذلك أراوخو، وتعبر الخط بجوار القائم الأيمن.

ليس ذلك فحسب، بل إن لاعبي ليفربول، طالبوا أيضًا بركلة جزاء في الدقيقة 35، بداعي خطأ لمسة يد على تيمبر، أثناء محاولة افتكاك كرة عرضية من ميلوش كيركيز.

هل يستحق ليفربول ركلة جزاء؟

واختلف النقاد حول تحليل واقعة إيزاك، حيث قال جيمي كاراجر "أحد أفضل هدافي الدوري يتم سحبه للخلف سبعة ياردات، وهذا يمنعه من توجيه الكرة برأسه، لماذا نقول تضخيم الأمر؟ أدوا ما عليكم يا حكام الفيديو المساعدين".

وعلّق إيان رايت "لا ينبغي أن يتم تضخيم الأمر أكثر من ذلك، بصفتي مشجعًا لآرسنال، فأنا سعيد لأننا أفلتنا من العقاب"، مضيفًا "ما لم يتم سحبي للخلف، فسأحاول ضرب الكرة برأسي قدر المستطاع، عندما تم سحبه، كان ذلك كافيًا تقريبًا كان سيحتاج إلى السقوط".

وفي هذا، علق دانيال ستوريدج "إذا استغل إيزاك الفرصة بشكل أفضل، فستكون ركلة جزاء، لا أعتقد أنه استغلها بما فيه الكفاية، الأمر واضح وجلي".

وضع آرسنال وليفربول في البريمييرليج

ويتربع آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا 21 نقطة من 8 مباريات، ليبتعد حامل اللقب، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي "الوصيف"، بينما يأتي ليفربول في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة.

ويطمح الجانرز في ضمان الصدارة، قبل الذهاب مجددًا إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفًا على سلافيا براج، الأربعاء، فيما يخوض ليفربول أيضًا مواجهة خارج الديار، ضد فنربخشه.