عينة إيجابية للشناوي بإصابته بفيروس كورونا .. واحتمالية غيابه عن القمة

صدمة كبيرة لجماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

كشف الإعلامي المصري سيف زاهرن عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بفيروس كورونا، وغيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

يعد محمد الشناوي من أفضل حراس مرمى في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة لما يقدمه رفقة الأهلي، ومساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وقال زاهر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محمد الشناوي هناك اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، بعد إيجابية العينة الأولى التي أجريت له".

وأضاف: "محمد الشناوي قد يغيب لفترة كبيرة بعد نتيجة المسحة الثانية، وقد يغيب أيضًا عن مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز".

وحسب موقع "فيلجول" المصري، أن الحارس تغيب عن مران الأهلي الإثنين، بسبب ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا عليه وتم عزله.

لقاء القمة المقرر له يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز، قد يشهد غياب الشناوي إذا تأكدت إصابته بكورونا.