عوض خميس يتحدث عن الفوز المتأخر أمام الفتح

النصر حقق فوزًا متأخرًا أمام الفتح

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عوض خميس لاعب النصر عن الفوز الصعب على الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة، وصعوبة تحقيق الثلاثة نقاط.

وكان النصر قد خطف الفوز بهدف دون رد، أمام الفتح ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الجمعة.

وقال خميس في تصريحات صحفية: "لم نتمكن من مجاراة أسلوب الفتح في الشوط الأول، ولكن في النصف الثاني نجحنا في فرض أسلوبنا".

وأضاف: "فرض السيطرة في الشوط الثاني من المباراة أسفر عن هدف من فراس البريكان ليخطف الثلاثة نقاط الهامة للفريق في مشواره".

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وتابع خميس: "كنا نعلم صعوبة المباراة أمام الفتح وأيضًا المباريات المقبلة ولكننا مستعدين للتتويج بالبطولات التي نشارك بها الموسم الحالي".

ويسعى النصر للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حققه النسخة الماضية بشكل مثير على حساب الهلال.