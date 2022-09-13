عودته لبرشلونة في خطر .. باريس سان جيرمان يدرس تجديد عقد ميسي!

الهدف الأول لميسي الآن هو التتويج ببطولة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق باريس سان جيرمان لتمديد عقد ليونيل ميسي وسيرخيو راموس لمدة موسم إضافي.

وكان البرغوث في السابق هو المنافس الأول لراموس، عندما لعب الثنائي في إسبانيا مع أندية برشلونة وريال مدريد، قبل أن ينتهي بهم المطاف في فرنسا.

ويبدو أن المستويات التي يقدمها هذا الثنائي جعلته ضمن الأسماء التي يرغب المدير الرياضي لفريق العاصمة لويس كامبوس في المحافظة عليها.

فبحسب ما ورد من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لويس كامبوس يدرك أهمية ميسي وراموس ويريد تمديد تعاقدهم.

وأوضحت التقارير أن كامبوس يرى أن ميسي وراموس لديهم خصائص قيادية مميزة خارج الملعب، كما أنهم يستطيعون المشاركة لموسم جديد والمحافظة على نفس المستوى.

وبالتالي فإن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرغب في تمديد تعاقد هذا الثنائي لمدة موسم إضافي.

ومن جانبه كان قد تحدث الصحفي فابريتسيو رومانو عن قصة تجديد ميسي، حيث قال: "ليو ميسي لن يتخذ أي قرارات حيال مستقبله في الأسابيع المقبلة أو حتى الشهور، يركز مع باريس سان جيرمان وفيما بعد مع كأس العالم، لن يتم تقرير أي شيء قبل ذلك".

وأردف: "كان باريس سان جيرمان يطمح لتوقيع عقد جديد قبل كأس العالم، ولكن هذه الخطط لم تنجح، إضافة إلى اهتمام برشلونة، ليو لن يقرر أي شيء قبل 2023".

جدير بالذكر أن ميسي يطمح في تحقيق بطولة كأس العالم المقبلة في قطر وهو الهدف الأول له في الفترة المقبلة، والأمر كذلك مع النجم الإسباني سيرخيو راموس.