عودته غير مطروحة .. الاتحاد يدرس موقفه النهائي من سانوجو

الاتحاد يسعى لحسم موقف سانوجو قبل عودته.

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي نادي الاتحاد، سيفتحون باب المناقشة مع وكيل أعمال الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط الفريق المعار إلى نادي النجم الأحمر الصربي، لتحديد مستقبله.

وتنتهي إعارة سانوجو إلى نادي النجم الأحمر خلال شهر يناير المقبل، حيث يسعى الاتحاد لتحديد موقف اللاعب النهائي، قبل العودة إلى صفوف نادي الاتحاد.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ستعقد جلسة مفاوضات مع وكيل أعمال سانوجو، لتحديد مستقبل اللاعب، وذلك إما باستمراره مع النجم الأحمر، أو الانتقال لفريق آخر، أو توقيع مخالصة مالية معه.

وتم استبعاد فكرة عودة سانوجو إلى صفوف نادي الاتحاد، حيث لم يتم طرح الفكرة على الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بالرغم من أنه سيعود إلى صفوف النمور في يناير المقبل.

وكان سانوجو قد انضم لصفوف نادي الاتحاد لمدة 3 أعوام ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، قبل أن يقرر المدرب التشيلي جوزيه سييرا، مدرب الفريق السابق، استبعاده من حساباته، لتتم إعارته لمدة موسم واحد في صفوف النجم الأحمر.

وانتقل سانوجو إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من فريق يونج بويز السويسري، بعدما قدم معه مستوى مميز، ولكنه لم يتأقلم مع الاتحاد، لتتم إعارته للنادي الصربي.