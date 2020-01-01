عودة نجوم ريال مدريد ومانشستر سيتي لقائمة البرازيل لمواجهة فنزويلا وأوروجواي

تيتي المدير الفني للبرازيل يعلن عن قائمة فريقه لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

أعلن المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة فريقه لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي ضمن لقاءات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية الخاصة بكأس العالم 2022.

القائمة شهدت عودة إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الذي كان قد غاب عن آخر تجمع للفريق، كما عاد اللاعب فينيسيوس جونيور.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون (بالميراس) – أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزى) – إيدرسون (مانشستر سيتي)

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الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالى) – جابرييل مينينو (بالميراس) – أليكس تيليس (بورتو البرتغالى) – رينان لودى (أتلتيكو مدريد الإسبانى) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسى) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – رودريجو كايو (فلامنجو) - تياجو سيلفا (تشيلسى).

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) – فابينيو (ليفربول) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أرتور ميلو (يوفنتوس) – فيليب كوتينيو (برشلونة) - نيمار (باريس سان جيرمان) - إيفرتون (بنفيكا) – ريبيرو (فلامنجو)

الهجوم: جابرييل جيسوس (مانشستر سيتى) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – ريتشارليسون (إيفرتون).

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة ترتيب التصفيات في قارة أمريكا الجنوبية بعد تحقيق ست نقاط بالفوز على بيرو وبوليفيا.

وتواجه كتيبة تيتي فنزويلا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات قبل أن يخرج لمواجهة أوروجواي في الـ 17 من الشهر نفسه.