"عودة ميسي إلى برشلونة قريبة"

يعتقد نجل الأسطورة الراحلة دييجو مارادونا، أن ليونيل ميسي، لاعب عن باريس سان جيرمان، سيرحل عن فريقه ويعود إلى ناديه السابق برشلونة في أقرب وقت ممكن.

وكان البرغوث الأرجنتيني، قد انضم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع برشلونة، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد بشأن الأزمة المالية.

ولم يقدم قائد المنتخب الأرجنتيني، المنتظر منه حتى الآن مع باريس سان جيرمان، وظهرت علامات عدم السعادة عليه في أكثر من صورة، مما دفع النقاد إلى اعتقاد أنه يريد الرحيل.

وشارك ميسي صاحب الـ 34 عامًا، مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 22 مباراة بكافة المسابقات، لم ينجح خلالها إلا في تسجيل سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.

وقال مارادونا جونيور في تصريحات لصحيفة "دياريو سبورت": "أنا مقتنع أن ميسي سيعود إلى برشلونة، في أقرب وقت ممكن، ربما الصيف المقبل، فهو ليس سعيدًا في باريس".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في نهاية شهر يونيو 2023، وإن أراد برشلونة التعاقد معه فعليه الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن ميسي، يستعد مع باريس سان جيرمان، لمواجهة سانت إيتيان، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

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