عودة مسلسل الزوجة الخائنة .. ماكسي لوبيز يفتح النار على واندا نارا

ماكسي لوبيز لاعب برشلونة السابق وسامبيندتيسي الحالي يفتح النار على زوجته السابق واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي الحالية.

هاجم النجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب برشلونة السابق وسامبيندتيسي الإيطالي الحالي زوجته السابقة واندا نارا الزوجة الحالية لماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات إذاعية تحدث فيها لوبيز لوبيز وأكد خلالها على أن واندا نارا شخصية مستهترة ولا تهتم بصحة أطفاله في ظل جائحة كورونا الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أبناء ماكسي لوبيز قد خضعوا لاختبارات فيروس كورونا، وثبت إيجابية التحاليل الخاصة بهم.

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وقال لوبيز: "أنا غاضب للغاية، تلك المرأة لا تدرك الذي تفعله، أطفالي في الوقت الحالي يعانون من فيروس كورونا لأنها لا تفهم".

وأضاف: "لقد أخبرتها ألا تذهب لإيبيزا، كل من يعود من هناك يأتي وهو لديها لمرض، لكنها لا تستمع للمنطق كما هو حال أمها، ولا أعرف إذا ما كانت لا تخاف على الأطفال فمن الذي عليه القيام بذلك".

وتملك واندا خمسة أطفال بينهم ثلاثة من ماكسي لوبيز، وطفلين من ماورو إيكاردي بعد أن انفصلت عن نجم لاعب الحالي.

جدير بالذكر أن قصة واندا نارا وماكسي لوبيز وماورو إيكاردي هي الأشهر في تاريخ الخيانات الزوجية في كرة القدم، وتمتد المشاكل فيها منذ سنوات دون نهاية بالرغم من فترات الهدنة بين الجانبين.