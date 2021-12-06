عودة محتملة إلى أياكس.. زياش يثير الجدل بشأن مستقبله مع تشيلسي

اعترف المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بأنه سيحب فكرة العودة إلى صفوف أياكس الهولندي في وقت ما من مسيرته.

زياش انتقل إلى تشيلسي قادمًا من أياكس في يوليو 2020، في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو، لكنه كافح منذ ذلك الحين لكسب مكان منتظم في التشكيل الأساسي لفريق ملعب "ستامفورد بريدج".

وارتبط زياش بالخروج من تشيلسي قبل فترة الانتقالات في يناير، وكشف الآن أنه سيرحب بفرصة العودة من جديد إلى ملعب "يوهان كرويف".

ماذا قال زياش؟

عقد زياش مع تشيلسي مستمر حتى عام 2025، لكن عندما سُئل عما إذا كان الانضمام إلى أياكس يومًا ما ممكنًا، لم يخف مشاعره.

وقال زياش في تصريحات لقناة "ziggo sport" الهولندية عن فكرة العودة إلى أياكس: "أحب ذلك، لقد قضيت وقتًا رائعًا هناك".

وأضاف: "إنه مكان شعرت فيه بأنني في منزلي، وما إذا كان سيحدث ذلك في أي وقت، سيخبرنا المستقبل، إذا كان الأمر متروكًا لي، فسيحدث ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "هذا ليس عائدًا لي، أحاول فقط الاستمتاع كل يوم الآن، وأقوم بما يمكنني فعله".

واختتم زياش: "سنرى ما يجلبه المستقبل، كما قلت آمل أن يحدث ذلك يومًا ما، لكن قرار ما إذا كان ذلك سيحدث لا يعود لي".

بداية بطيئة في تشيلسي

زياش وضع نفسه بين نخبة لاعبي الوسط الهجوميين خلال فترة لعبه مع أياكس، وكان أبرز ما قدمه قيادة الفريق الهولندي لثنائية محلية ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-19.

لكن مشجعي تشيلسي لم يشهدوا حتى الآن هذا النوع من الأداء من الدولي المغربي، حيث سجل تسعة أهداف فقط وقدم ثماني تمريرات حاسمة في أول 54 مباراة له بقميص "البلوز" حيث عانى من إصابات مزعجة.

وأظهر زياش مؤخرًا علامات على التحسن، حيث تمكن من التسجيل في فوز تشيلسي على واتفورد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، والصناعة في خسارة "البلوز" أمام وست هام يوم السبت بنتيجة 3-2.

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