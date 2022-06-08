عودة مثيرة للاهتمام .. جماهير نيولز أولد بويز تترقب ظهور ميسي!

جماهير نيولز أولد بويز تنتظر بفارغ الصبر ظهور ليونيل ميسي لمساندة الفريق.

بدأ ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عطلته، وذلك بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على إيطاليا في "فيناليسيما 2022"، وتسجيل خماسية في مرمى إستونيا وديًا.

ويبدو أن ميسي لا ينسى أبدًا عشقه لناديه الأول نيولز أولد بويز الأرجنتيني، حيث ستسنح له فرصة مثالية لمشاهدته.

ميسي وصل إلى الأرجنتين يوم الإثنين، وبمجرد وصوله أرسله له نيولز أولد بويز قميصًا موقعًا من قبل جميع لاعبي الفريق، وذلك بعد الفوز على بانفيلد في الجولة الأولى من الدوري الأرجنتيني.

وحسب صحيفة "ole" الأرجنتينية، فإن إدارة نيولز أولد بويز قررت إرسال دعوة رسمية إلى ميسي، لحضور مباراة الفريق على ملعبه أمام سان لورينزو في الجولة الثانية من الدوري الأرجنتيني.

وحسب الصحيفة الأرجنتينية، فإن هناك ترقبًا في انتظار رد ميسي، لكن المؤكد أن حضوره إلى ملعب "بارك إندبيندينسيا" سيشعل حماس الجماهير المتعطشة لرؤية "البرغوث" يساند فريقه السابق.

واعتاد ميسي على إظهار حبه للفريق الأحمر والأسود، ولعل أبرز مرة حدث فيها ذلك بعد وفاة دييجو مارادونا، حين ارتدى قميص النادي لتكريم أسطورة الأرجنتين.

فيما قال في وقت سابق عما إذا كان سيلعب في الأرجنتين قبل اعتزاله: "كان حلمي كطفل أن ألعب مع الفريق الأول في نيولز، لأن هذا هو المكان الذي بدأت فيه، أنا مشجع للنادي، وذهبت إلى الملعب لمشاهدة المباريات، ولا أعرف ما ّإذا كان ذلك سيحدث".

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