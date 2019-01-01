عودة كين إلى التدريبات وشكوك حول مشاركته أمام بيرنلي

الانجليزي الدولي غاب منذ يناير الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر إلى التدريبات من جديد بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً، ليقترب من العودة إلى الملاعب.

ومن الممكن أن يكون المهاجم الإنجليزي جاهزاً للحاق بمواجهة فريقه ضد بيرنلي يوم السبت في البريميرليج وفقاً لحالته البدنية.

وأكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للسبرز أن اللاعب بات قابلاً للمشاركة وسيتم مراقبة حالته بشكل مكثف، ليبقى لعبه في المباراة مسألة خاضعة للاختبارات البدنية الخيرة.

من هذا المنطلق رفض المدرب الأرجنتيني تأكيد أي شيء، ما إذا كان اللاعب سينضم لقائمة المباراة أصلاً من عدمه.

يذكر أن كين قائد منتخب انجلترا قد غاب منذ يناير الماضي، وتحديداً حين تضررت أوتار الكاحل لديه في مواجهة مانشستر يونايتد.