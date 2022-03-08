عودة كروس .. أنشيلوتي يتنفس الصعداء قبل مواجهة باريس

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أخبارًا سارة قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بعودة الألماني توني كروس.

ريال مدريد يواجه باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويملك النادي الفرنسي الأفضلية بعد فوزه ذهابًا بهدف دون رد.

وسادت حالة من التخوف في ريال مدريد من احتمالية غياب توني كروس، بعد تعرضه لإصابة في التدريبات قبل مباراة ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

ما هو الجديد بشأن كروس؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توني كروس شارك في تدريبات ريال مدريد الجماعية يوم الثلاثاء بشكل كامل، وأنه سيتواجد في قائمة النادي الملكي.

لكن مشاركة كروس ستكون معتمدة بشكل كبير على شعوره حتى بداية المباراة، وتبدو فرص لعب ضد باريس سان جيرمان متزايدة.

وبذل كروس كل ما في وسعه للوصول والمشاركة في المباراة، ويبدو أنه حقق مراده بالفعل، خاصة وأن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يريد مشاركته مهما كلف الأمل.

من هو بديل كروس؟

أما إذا لم يلعب كروس، فإن أنشيلوتي يملك خطة واضحة، بمشاركة إدواردو كامافينجا، خاصة بعد أن قدم الفرنسي الشاب مباراة رائعة ضد ريال سوسييداد.

حينها سيشغل كامافينجا دور لاعب الوسط المدافع بدلًا من كاسيميرو الموقوف، على أن يكمل فيديريكو فالفيردي ثلاثي الوسط إلى جانب لوكا مودريتش.

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