عودة فقير وغياب ديمبيلي عن قائمة فرنسا لتصفيات اليورو

ميندي يتواجد أيضاً بعد عودته للمشاركة مع مانشستر سيتي

أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه لمواجهتي مولدوفا وألبانيا في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة غياب بول بوجبا وعثمان ديمبيلي ثنائي برشلونة ومانشستر يونايتد بسببب مشاكل باللياقة.

وعلى الجانب الآخر تواجد بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي، ونبيل فقير صانع ألعاب ريال بيتيس.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراس مرمى: ألفونس أريولا، مايك مايجنان، ستيف مانداندا

Les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les 2 derniers matchs de qualifications à l'EURO 2020 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus

🆚Moldavie (Jeudi 14/11 à 20h45)

Albanie🆚France (Dimanche 17/11 à 20h45) pic.twitter.com/NeJhoGty1a — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2019

دفاع:لوكاس ديني، دوبوا، بريسنيل كيمبيمبي، كليمينت لونجليه، بنجامين ميندي، بنجامين بافارد، رافائيل فاران، كورت زوما.

الوسط: نجولو كانتي، ماتويدي، تانجي ندومبيلي، موسى سيسوكو، كورينتين توليسو.

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الهجوم: وسام بن يدر، كينجسلي كومان، نبيل فقير، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، توماس ليمار، كيليان مبابي.

وتلعب فرنسا ضد مولدوفا في 14 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة ألبانيا في يوم 17 من نفس الشهر.