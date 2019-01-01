عودة صلاح محسن وجيرالدو - قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الأهلي يسعى لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي على حساب وادي دجلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر لها غدٍ الأثنين.

قائمة الأهلي شهدت عودة الأنجولي جيرالدو، وصلاح محسن وباسم علي وهشام محمد، بعد الإصابة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

لاسارتي يطمئن على حسام عاشور، خلال المران التأهيلي الذي خضع له اللاعب اليوم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/rDc4A6bO1L — جول مصر (@goaleg) January 27, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي.

وسط الملعب: عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، صالح جمعة، جونيور اجايي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، جيرالدو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

الأهلي حقق الفوز في المباراة الأخيرة على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي كانت مؤجلة من الإسبوع الحادي عشر.