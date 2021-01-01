عودة صفقة تيشيرا .. تحرك من وكيل البرازيلي تجاه الهلال

هل ينجح الهلال في خطف صفقة تيشيرا

كشف سيف الرخيص الإعلامي الرياضي السعودي، عن عودة المفاوضات بين الهلال والبرازيلي أليكس تيشيرا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه حال رحيل بعض المحترفين في نهاية الموسم الجاري، حيث يعد أبرزهم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي أكدت تقارير اقتراب مغادرته.

وأكد سيف الرخيص عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المفاوضات عادت من جانب وكيل اللاعب البرازيلي خلال الأيام الأخيرة.

وقال الإعلامي السعودي عبر حسابه: " وكيل أعمال اللاعب تيشيرا يعرض على إدارة نادي الهلال خدمات البرازيلي بقيمة العرض المقُدم من الإدارة الهلالية سابقًا".

وفي حالة انضمام تيشيرا للهلال سيحصل الفريق على خدمات لاعب قوي بدنيًا وفنيًا وسيقدم للزعيم كثيرًا في الموسم المقبل للمنافسة على الألقاب.

الهلال يسعى في الوقت الحالي الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.