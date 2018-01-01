عودة جنش وغياب النقاز - قائمة الزمالك للقاء بتروجيت

الزمالك سيواجه بتروجيت مساء غدٍ الجمعة بالدوري الممتاز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت، بالجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك شهدت غياب محمود علاء للإيقاف، وحمدي النقاز ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، عماد السيد.

الدفاع: محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، محمد أحمد كاماتشو.

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العاطي دونجا، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد عنتر، يوسف أوباما، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي.

الهجوم: محمود كهربا، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز.