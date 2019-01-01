عودة بيليرين وتيرني لتدريبات آرسنال

الظهير الاسكتلندي يستعد للانطلاق مع الفريق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات آرسنال قريباً من استعادة ثنائي الأظهرة كيران تيرني وهيكتور بيليرين لقائمة الفريق، وذلك عقب نهاية التوقف الدولي.

وشوهد الثنائي في تدريبات الفريق الأول اليوم، استعداداً للعودة من إصابتيهما.

ونشر حساب آرسنال عبر تويتر صوراً وفيديو للإسباني بيليرين والاسكتلندي تيرني في تدريبات اليوم.

وسيخوض الثنائي منافسة مع أينسلي ميتلاند نايلز وسياد كولاسيناتش ظهيري الفريق في المباريات السابقة، تمهيداً لعودتهما.

وكان تيرني -22 عاماً- قد انضم للفريق قادماً من سلتيك الاسكتلندي مقابل 25 مليون جنيه استرليني، قبل أن يتعرض لإصابة بالركبة.