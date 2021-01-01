عودة بيانيتش وسقوط بيكيه .. خبر سار وآخر مؤسف لبرشلونة قبل مواجهة أوساسونا

برشلونة نحو استعادة بيانيتش

تلقى برشلونة أنباء سارة قبل ساعات من مواجهته أمام أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني باستعادة نجمه المصاب متوسط الميدان الدولي البوسني ميراليم بيانيتش.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ملعب بامبلونا من أجل مواجهة أوساسونا مساء الغد في مباراة منتظرة للفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الحالي، عانى فيه الفريق الكتالوني من غيابات عديدة في مباراته الأخيرة أمام إشبيلية ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا قلب فيها النتيجة بعد مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين مقابل لا شيء.

ولكنه استعاد قبل مباراة الغد نجمه ومتوسط الميدان الدولي البوسني القادم من يوفنتوس ميراليم بيانيتش، ولكن الخبر الإيجابي لم يكن هو الوحيد الذي تلقاه النادي الكتالوني.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2021

الأخبار السلبية التي تلقاها برشلونة كانت غياب مدافعه الدولي العائد منذ فترة قريبة جيرارد بيكيه وزميله أراوخو عن قائمة الفريق التي ستواجه أوساسونا بسبب الشعور ببعض الانزعاجات.

برشلونة يحتل حاليًا المركز الثاني مناصفة مع ريال مدريد في جدول ترتيب الليجا برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع خوض الفريق الكتالوني لمباراة زائدة عن أصحاب الصدارة.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الجدير بالذكر أن مباراة أوساسونا هي الاختبار الأخير للبلوجرانا قبل خوض قمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعدها بأيام أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بعد الخسارة ذهابًا برباعية.