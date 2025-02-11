عودة بطولة ريد بُل فور 2 سكور المثيرة إلى الإمارات.. سجل الآن واستمتع بالمنافسة!

ستشعر الإمارات العربية المتحدة بالإثارة للعام الثاني على التوالي، مع عودة بطولة ريد بُل فور 2 سكور الرائعة من جديد هذا العام، لتتحدى اللاعبين في جميع أنحاء العالم لاستعراض أفضل مهاراتهم في كرة القدم 4 ضد 4 على ملعب صغير.

وبدأت بطولة ريد بُل فور 2 سكور في مختلف الإمارات، وسوف تمتد حتى 6 مارس، بينما تعرض فرق لاعبي كرة القدم الهواة مهاراتها في الصيغة الفريدة لبطولة ريد بُل، حيث تم تصميم قواعد ومفهوم البطولة لتمكين المشاركين من تجربة فلسفة ريد بُل الفريدة في "كرة القدم القوية" بشكل مباشر.

وتقدم البطولة مجموعة من القواعد التي تضفي مزيدًا من الإثارة على المنافسات، حيث في أول وآخر 60 ثانية من المباريات التي تستمر 10 دقائق، يتم احتساب الهدف باثنين، فيما لا توجد فترات راحة أو حراس مرمى، ويتألف كل فريق من 4 لاعبين فقط، وبديل واحد.

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ويمكن لكل من اللاعبين الرجال والسيدات، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا المشاركة في البطولة.

أما بالنسبة لشكل البطولة، فهو بسيط، لكنه قوي، حيث تتكون البطولة من 3 مراحل، وهي: مرحلة المجموعات، مرحلة خروج المغلوب، والنهائي.

وفي مرحلة المجموعات، تحصل الفرق الفائزة على ثلاث نقاط، بينما تؤدي التعادلات إلى حصول كل فريق على نقطة واحدة، بينما تقدم مرحلة خروج المغلوب سيناريو "الهدف الذهبي" إذا انتهت الـ10 دقائق بنتيجة التعادل، وذلك لتحديد الفريق الذي يتقدم إلى الجولة التالية.

وتقام بطولة هذا العام في دول مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وتؤدي التصفيات إلى النهائي الوطني، المقرر إقامته في 22 فبراير الجاري في Ballers، وسط مدينة دبي.

Redbull

وتبدأ التصفيات المؤهلة للنهائيات الوطنية في الفترة من 8 إلى 19 فبراير في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كما هو موضح:

إل بارتيدو، دبي – للرجال (8 فبراير)

سان سيرو، عجمان – للرجال (9 فبراير)

الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة – للرجال (12 فبراير)

الجادة، الشارقة – للرجال (15 فبراير)

جامعة أبو ظبي – للرجال (16 فبراير)

جامعة مانيبال، دبي – للرجال (18 فبراير)

أكاديمية كرة القدم Urbanball FC – للرجال + للسيدات (19 فبراير)

وسوف يتم تتويج فريقين فائزين (فريق للرجال وآخر للسيدات)، في النهاية كأبطال وطنيين، لتتاح لهم الفرصة في تمثيل بلدهم في نهائي ريد بُل فور 2 سكور العالمي، في سالزبورغ بالنمسا، وذلك في رحلة شاملة تقام خلال وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن لمن يرغب في المشاركة وخوض تحدي بطولة ريد بُل فور 2 سكور، أو مشاهدة المنافسات، التسجيل بشكل مجاني من هنا.