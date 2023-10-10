عودة برنامج "شُهُب" المجتمعي لنيوم إلى جدة هذا الشهر

العودة اقتربت

أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عودة برنامج "شُهُب" المجتمعي إلى جدة و الذي سيضم خمس جلسات من المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر في أكاديمية وعد.

واستمراراً للنجاح الذي حققه البرنامج في تبوك الشهر الماضي، المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.

وسيوفر البرنامج تدريباً عالي المستوى من قبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، بالإضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.

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الجدير بالذكر أن التسجيل بالبرنامج في محطة جدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، من خلال الرابط التالي: https://shuhubcommunityprogram.com/arabic، فيما سيكون التسجيل متاحاً في مدينتي الدمام و الرياض في وقت لاحق.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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