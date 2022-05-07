قارن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بين حالة عدم النجاح الأوروبي لفريقه، بحالة فريق منافسه التاريخي جوزيه مورينيو، إي إس روما.

ويرى جوارديولا أن روما "أنفق الكثير من الأموال.. ولكنه ليس في دوري أبطال أوروبا".

الجيالوروسي أمن مكانه في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فينورد الهولندي، بعد التأهل بمجموع لقاءيه أمام ليستر سيتي الإنجليزي 2-1.

وبعد أن انقاد مانشستر سيتي لهزيمة دراماتيكية من ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو كلفته مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، تلقى جوارديولا انتقادات عدة بسبب الإخفاق الأوروبي المتكرر للسيتيزينس.

عودة إلى المشاحنات القديمة؟

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، قال جوارديولا: "بالنسبة لي لا تتعلق الأمور بالأموال فحسب، المشجعون ربما لا يدركون ذلك".

وأضاف: "روما أنفق الكثير من الأموال.. لكنه ليس في دوري أبطال أوروبا!".

من غير المفهوم ما إذا كان جوارديولا يقصد عدم تأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أو فقدانه لحظوظ التأهل في الموسم المقبل إذ يحتل المركز الخامس خلف الرابع يوفنتوس بـ 10 نقاط مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم، أم إنه يقصد أن الأهداف متباينة بين السيتي وروما في كل موسم.

لكن المؤكد هو أن هذه التصريحات تستدعي تاريخًا طويلًا من المشاحنات بين جوارديولا ومورينيو.. بدأ حينما كانا غريمين في برشلونة وريال مدريد.

من أنفق أكثر هذا الموسم.. مانشستر سيتي ام روما؟

بالعودة للمقارنة التي عقدها جوارديولا، أنفق روما خلال الموسم الجاري 40 مليون يورو لضم تامي أبراهام من تشيلسي، ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ الذئاب بعد صفقة انضمام باتريك تشيك إليهم في 2018 مقابل 42 مليون يورو.

كما ضم روما هذا الموسم كلًا من ماراش كومبولا من فيرونا مقابل 26.5 مليون يورو، وإيلدور تشومورودوف من جنوى مقابل 18 مليون يورو، وماتياس فينا من بالميراس مقابل 13.6 مليون يورو، وري باتريسيو من ولفرهامبتون مقابل 11.8 مليون يورو.

بالمقارنة بالسيتي كما يروق لجوارديولا، فإنه لم ينفق سوى 117.5 مليون يورو لضم جاك جريليش من أستون فيلا، وهو اللاعب الذي قدم مستوى محبطًا هذا الموسم مع مانشستر سيتي لا يليق بالقيمة الضخمة التي تم ضمه بها.

اقرأ أيضًا..

ألفيش: بنزيما يستحق التتويج بالكرة الذهبية!

أنشيلوتي: سأبقى في ريال مدريد حتى يبلغ عمري 80 سنة!

نجم باريس سان جيرمان: أحلم باللعب لريال مدريد!