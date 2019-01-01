دوري أبطال أوروبا

عودة النجم البرازيلي لقائمة برشلونة أمام دورتموند

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Getty Images
النادي الكتالوني يُعلن عن القائمة الرسمية لمباراة دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني قائمته الرسمية التي ستواجه نادي بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك حيث تقام المباراة على ملعب كامب نو ويسعى أصحاب الأرض لحسم التأهل من دور المجموعات.

كان النادي الكتالوني قد فشل في تحقيق الفوز على النادي الألماني بأولى جولات دور المجموعات في ملعب سيجنال إيدونا بارك ولكنه نجح بعد ذلك في حصد النقاط أمام إنتر ميلان الإيطالي في كامب نو.

يتواجد في قائمة الفريق التي أعلنها الحساب الرسمي للبرسا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

تير شتيجن، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، أرثر، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينجليه، واجي، جريزمان، روبيرتو، دي يونج، فيدال، أومتيتي، جونيور، إنسو فاتي.

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عاد للقائمة النجم البرازيلي أرثر والذي كان غائبًا عنها في مباراة الدوري الأخيرة التي فاز بها النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

يذكر أن كتيبة البلوجرانا تواجه العديد من النقد والاتهامات بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق وتحقيق الفوز بصعوبة في الكثير من المباريات، سواء بالدوري أو بالبطولة الأوروبية.

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