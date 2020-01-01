عودة الملك .. سكالوني يعلن قائمة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي

ليونيل ميسي يقود قائمة منتخب الأرجنتين لمباريات شهر أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة منتخب بلاده لمباريات شهر أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وأعلن من خلاله عن وجود ليونيل ميسي قائد الفريق على رأس القائمة.

وغاب النجم سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي عن القائمة بالرغم من عودته بشكل جزئي مع الفريق الإنجليزي، كما غاب معه أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد المصاب بفيروس كورونا.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، أجوستين ماركيسين.

الدفاع: خوان فويس، رينزو سارابيا، خيرمان بيتزيلا، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، ليوناردو باليردي، نيوين بيريز، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونيا، فاكوندو ميدينا.

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الوسط: ليوناردو باريديس، جيدو رودريجيز، رودريجو دي بول، إزيكيل بالاسيوس، جيوفاني لو سيلسو، نيكولاس دومينجيز.

الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، لوكاس أوكامبوس، نيكولاس جونزاليس، أليكسيس أليستر، خواكين كوريا، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، جيوفاني سيميوني، كريستيان بافون.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم في التاسع من أكتوبر المقبل أمام الإكوادور على أرضها قبل أن تخرج لتواجه بوليفيا في الـ 14 من الشهر نفسه.